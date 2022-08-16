Взрывы возле Джанкоя в Крыму: появились спутниковые снимки

Во вторник, 16 августа, во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя началась детонация склада с боеприпасами. Появились спутниковые снимки последствий взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста проекта "Схемы" Кирилла Овсяного в Twitter .

По его словам, спутниковые снимки склада с боеприпасами после взрывов обнародовала компания Planet.

Напомним, во вторник, 16 августа, в поселке Азовское началась детонация склада с боеприпасами. Там начался пожар.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".

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