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Взрывы возле Джанкоя в Крыму: появились спутниковые снимки

Фото: появились спутниковые снимки взрывов возле Джанкоя в Крыму (скришнот видео)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 16 августа, во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя началась детонация склада с боеприпасами. Появились спутниковые снимки последствий взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста проекта "Схемы" Кирилла Овсяного в Twitter.

По его словам, спутниковые снимки склада с боеприпасами после взрывов обнародовала компания Planet.

Последствия взрывов под Джанкоем (twitter.com/KOvsianyi)

Напомним, во вторник, 16 августа, в поселке Азовское началась детонация склада с боеприпасами. Там начался пожар.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".

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