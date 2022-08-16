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Вибухи біля Джанкоя в Криму: з'явилися супутникові знімки

Фото: з'явилися супутникові знімки вибухів біля Джанкоя в Криму (скрішнота відео)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 16 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Джанкоя почалася детонація складу з боєприпасами. З'явилися супутникові знімки наслідків вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста проекту "Схеми" Кирила Овсяного в Twitter.

За його словами, супутникові знімки складу з боєприпасами після вибухів оприлюднила компанія Planet.

Наслідки вибухів під Джанкоєм (twitter.com/KOvsianyi)

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, в селищі Азовське почалася детонація складу з боєприпасами. Там почалася пожежа.

Більш детально про подію можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Нові вибухи в окупованому Криму і знову з евакуацією: що відомо на цей момент".

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КримВибухВійна Росії проти України