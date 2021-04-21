Взрывы на складах в Чехии: парламент страны требует от РФ компенсацию

Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление по взрыву в Врбетице в 2014 году. Они призывают правительство потребовать от России выплатить компенсацию за ущерб.

Парламентарии также полагают, что правительство не должно позволять российским компаниям участвовать в планируемом строительстве атомной электростанции или других элементов инфраструктуры страны.

Документ гласит, что РФ должна понести ответственность "за нападение на склад боеприпасов".

Как писало РБК-Украина, в расследовании Bellingcat сказано, что за взрывом склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояли по меньшей мере шесть сотрудников российской военной разведки ГРУ. Они входили в состав подразделения 29155, члены которого совершают акты насилия за пределами России.

Напомним, накануне первый вице-премьер и временный глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил, что страна может ввести новые пропорциональные меры в отношении России.

Гамчек также отметил, что полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.