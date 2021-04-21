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Вибухи на складах у Чехії: парламент країни вимагає від РФ компенсацію

Автор: Юлія Струк

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову щодо вибуху в Врбетіце в 2014 році. Вони закликають уряд вимагати від Росії виплатити компенсацію за шкоду.

Про це повідомляє чеське мережеве видання Seznam.

Документ свідчить, що РФ повинна понести відповідальність "за напад на склад боєприпасів".

Парламентарії також вважають, що уряд не повинен дозволяти російським компаніям брати участь у запланованому будівництві атомної електростанції або інших елементів інфраструктури країни.

Як писало РБК-Україна, в розслідуванні Bellingcat сказано, що за вибухом складу боєприпасів в Врбетіце в 2014 році стояли щонайменше шість співробітників російської військової розвідки ГРУ. Вони входили до складу підрозділу 29155, члени якого здійснюють акти насильства за межами Росії.

Нагадаємо, напередодні перший віце-прем'єр і тимчасовий глава МЗС Чехії Ян Гамачек допустив, що країна може ввести нові пропорційні заходи щодо Росії.

Гамчек також зазначив, що поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

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