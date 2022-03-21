Взрывы на Подоле в Киеве: число жертв возросло
Жертвами взрывов в Подольском районе Киева стали 4 человека, еще один пострадал. Первоначально сообщалось об одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киеву.
"Четыре человека погибли на месте происшествия и один пострадал. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар на парковке и в торговом центре. Пламя охватило автомобили, а также 3 и 4 этажи ТЦ.
Локализовать возгорание удалось на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.
Фото: число жертв взрывов на Подоле в Киеве возросло до 4 (facebook.com/DSNSKyiv)
Напомним, вечером 20 марта в Подольском районе Киева прогремело несколько взрывов, в результате которых вспыхнул масштабный пожар.
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