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Взрывы на Подоле в Киеве: число жертв возросло

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 04:24
Взрывы на Подоле в Киеве: число жертв возросло Фото: число жертв взрывов на Подоле в Киеве возросло до 4 (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жертвами взрывов в Подольском районе Киева стали 4 человека, еще один пострадал. Первоначально сообщалось об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киеву.

"Четыре человека погибли на месте происшествия и один пострадал. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар на парковке и в торговом центре. Пламя охватило автомобили, а также 3 и 4 этажи ТЦ.

Локализовать возгорание удалось на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.

Фото: число жертв взрывов на Подоле в Киеве возросло до 4 (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, вечером 20 марта в Подольском районе Киева прогремело несколько взрывов, в результате которых вспыхнул масштабный пожар.

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