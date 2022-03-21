В результате взрывов в Киеве погиб один человек

В Киеве сегодня вечером прогремело несколько взрывов в Подольском районе, в результате которых начался пожар. На данный момент стало известно, что один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

"Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время - один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется", - отметил мэр.

Напомним, оккупанты впервые обстреляли Киев из нового вооружения. Российские военные использовали снаряды, которые спускают на парашютах.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что все военные преступления России фиксируются и будут расследованы.

Мы также писали о том, что утром 18 марта российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева на Виноградаре.

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