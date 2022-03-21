Вибухи у Подільському районі Києва: кількість жертв зросла

Фото: кількість жертв вибухів на Подолі в Києві зросла до 4 (facebook.com/DSNSKyiv)

Жертвами вибухів у Подільському районі Києва стали 4 людини, ще одна постраждала. Спочатку повідомлялося про одного загиблого.

"Чотири людини загинули на місці події і одна постраждала. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні. У ДСНС зазначили, що в результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на парковці і в торговому центрі. Полум'я охопило автомобілі, а також 3 і 4 поверхи ТЦ. Локалізувати загоряння вдалося на площі 1,5 тисячі квадратних метрів. Ліквідація пожежі триває. Фото: кількість жертв вибухів на Подолі в Києві зросла до 4 (facebook.com/DSNSKyiv)