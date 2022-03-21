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Вибухи у Подільському районі Києва: кількість жертв зросла

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 04:24
Вибухи у Подільському районі Києва: кількість жертв зросла Фото: кількість жертв вибухів на Подолі в Києві зросла до 4 (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жертвами вибухів у Подільському районі Києва стали 4 людини, ще одна постраждала. Спочатку повідомлялося про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій по Києву.

"Чотири людини загинули на місці події і одна постраждала. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що в результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на парковці і в торговому центрі. Полум'я охопило автомобілі, а також 3 і 4 поверхи ТЦ.

Локалізувати загоряння вдалося на площі 1,5 тисячі квадратних метрів. Ліквідація пожежі триває.

Фото: кількість жертв вибухів на Подолі в Києві зросла до 4 (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, ввечері 20 березня в Подільському районі Києва прогриміло кілька вибухів, в результаті яких спалахнула масштабна пожежа.

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