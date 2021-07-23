Взрывы и обстрелы из пулеметов: ОБСЕ насчитала 118 нарушений на Донбассе

Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксировали в Донецкой области - 98. Кроме того, ОБСЕ сообщает о 7 взрывах неопределенного происхождения.

При этом, большинсво обстрелов произошли в районе Майорска - там слышали взрывы. А в районе оккупированного Спартака наблюдатели слышали 40 очередей из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе 19 взрывов. При этом большая часть нарушений произошла в районе Попасной. Там слышали 16 взрывов неопределенного происхождения. Также взрывы были слышны в Первомайске и Калиново-Борщеватом.