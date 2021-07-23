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Взрывы и обстрелы из пулеметов: ОБСЕ насчитала 118 нарушений на Донбассе

Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала 118 нарушений режима прекращения огня на Донбассе 21 июля. Среди нарушений - многочисленные взрывы, обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 22 июля.

Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксировали в Донецкой области - 98. Кроме того, ОБСЕ сообщает о 7 взрывах неопределенного происхождения.

При этом, большинсво обстрелов произошли в районе Майорска - там слышали взрывы. А в районе оккупированного Спартака наблюдатели слышали 40 очередей из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе 19 взрывов. При этом большая часть нарушений произошла в районе Попасной. Там слышали 16 взрывов неопределенного происхождения. Также взрывы были слышны в Первомайске и Калиново-Борщеватом.

Напомним, в Луганской области зона разведения сил возле Золотого превращается в горячую точку. Там ОБСЕ фиксирует многочисленные нарушение и использование тяжелого оружия.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинский военный получил ранение. Он подорвался на взрывном устройстве и получил осколочное ранение.

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Донбасс