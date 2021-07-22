Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС

С начала суток 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

При этом недалеко от поселка Пески боевики дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.