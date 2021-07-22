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Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС

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Донбасс, Четверг 22 июля 2021 17:48
Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

С начала суток 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

При этом недалеко от поселка Пески боевики дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 21 июля, боевики трижды обстреливали украинские позиции. В результате подрыва на мине получил ранения военный.

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