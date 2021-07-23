Вибухи і обстріли з кулеметів: ОБСЄ нарахувала 118 порушень на Донбасі

Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області-98. Крім того, ОБСЄ повідомляє про 7 вибухів невизначеного походження.

При цьому, більшість обстрілів сталися в районі Майорська - там чули вибухи. А в районі окупованого Спартака спостерігачі чули 40 черг з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області ОБСЄ зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 19 вибухів. При цьому велика частина порушень сталася в районі Попасної. Там чули 16 вибухів невизначеного походження. Також вибухи були чутні в Первомайську і Калиново-Борщуватому.