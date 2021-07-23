RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вибухи і обстріли з кулеметів: ОБСЄ нарахувала 118 порушень на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 21 липня. Серед порушень - численні вибухи, обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 22 липня.

Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області-98. Крім того, ОБСЄ повідомляє про 7 вибухів невизначеного походження.

При цьому, більшість обстрілів сталися в районі Майорська - там чули вибухи. А в районі окупованого Спартака спостерігачі чули 40 черг з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області ОБСЄ зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 19 вибухів. При цьому велика частина порушень сталася в районі Попасної. Там чули 16 вибухів невизначеного походження. Також вибухи були чутні в Первомайську і Калиново-Борщуватому.

Нагадаємо, у Луганській області зона розведення сил біля Золотого перетворюється на гарячу точку. Там ОБСЄ фіксує численні порушення і використання важкої зброї.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі український військовий отримав поранення. Він підірвався на вибуховому пристрої і отримав осколкове поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас