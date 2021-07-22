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Зона на Донбассе возле Золотого превращается в горячую точку, - ОБСЕ

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Донбасс, Четверг 22 июля 2021 16:51
Зона на Донбассе возле Золотого превращается в горячую точку, - ОБСЕ Фото: спецпредставитель главы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау (wikimedia by  OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе район возле Золотого Луганской области превращается в горячую точку. Там растет число обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группы Хайди Грау.

Накануне своего ухода с этой должности по итогам вчерашнего заседания ТКГ она заявила, что в прошлом году группа договорилась о мерах по усилению режима прекращения огня. И после этого в течение нескольких месяцев наблюдалась значительная стабилизация режима тишины.

"Однако, приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что ТКГ утвердила экспертов, которые должны обследовать затопленные шахты в ОРДЛО.

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