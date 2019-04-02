Взрывы в Кропивницком: суд избрал меру пресечения подозреваемым

Фото: взрывы в Кропивницком (persha.kr.ua)

Руководитель ООО "Элан-Ви" взят под стражу в зале суда

Кировский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей руководителю общества с ограниченной ответственностью "Элан-Ви", которого подозревают в серии взрывов в Кропивницком 27 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

"Суд прислушался к доводам прокуратуры и определил подозреваемому арест с правом внесения залога в более 1 млн гривен. Руководитель ООО взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Второму подозреваемому - инженеру этого предприятия - днями ранее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и определил обязательство носить электронный браслет.

"Поскольку прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей, на указанное решение суда внесена апелляционная жалоба", - отметили в прокуратуре.

Напомним, по факту взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кропивницком вечером, 27 марта, прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка. Местные СМИ сообщали, что микрорайон Ковалевка остался без электричества, а в соседних домах взрывной волной выбило окна. В результате взрывов пострадали четыре человека. Позже в больнице скончался водитель автоцистерны.