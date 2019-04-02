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Вибухи у Кропивницькому: суд обрав запобіжний захід підозрюваним

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 11:42
Вибухи у Кропивницькому: суд обрав запобіжний захід підозрюваним
Фото: вибухи у Кропивницького (persha.kr.ua)

Керівника ТОВ "Елан-Ві" узяли під варту в залі суду

Кіровський районний суд розглянув і задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою керівнику товариства з обмеженою відповідальністю "Елан-Ві", якого підозрюють у серії вибухів у Кропивницькому 27 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Кіровоградської області.

"Суд прислухався до доводів прокуратури і визначив підозрюваному арешт з правом внесення застави в 1 млн гривень. Керівник ТОВ узятий під варту в залі суду", - йдеться в повідомленні.

Другого підозрюваного - інженеру цього підприємства - днями раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час і визначив зобов'язання носити електронний браслет.

"Оскільки прокуратура клопотала про утримання під вартою, на вказане рішення суду внесена апеляційна скарга", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, за фактом вибухів у Кропивницькому на газозаправній станції двом особам оголосили підозру в порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кропивницькому ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Місцеві ЗМІ повідомляли, що мікрорайон Ковалівка залишився без електрики, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. У результаті вибухів постраждали чотири людини. Пізніше у лікарні помер водій автоцистерни.

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