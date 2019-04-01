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Взрывы в Кропивницком: в больнице умер один из пострадавших

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 14:28
Взрывы в Кропивницком: в больнице умер один из пострадавших
Фото: взрывы в Кропивницком (persha.kr.ua)

В больнице умер водитель автоцистерны с газом, которая взорвалась на автостоянке в Кропивницком

В областной больнице умер водитель автоцистерны с газом, которая стала причиной взрывов в Кропивницком. Об этом сообщает филиал Общественного телевидения в Facebook.

Сообщается, что по словам заведующей ожоговым отделением областной больницы Натальи Корчаки, 29 марта 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.

Местное издание "Утренний город" сообщило, что спасатель, получивший ожоги средней степени тяжести, сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Другие пациенты также идут на поправку.

Напомним, по факту масштабных взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия. 

Сейчас прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей. 

В Кропивницком вчера вечером, 27 марта, прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка. Местные СМИ сообщали, что в микрорайоне Ковалевка нет электричества. В соседних домах взрывной волной выбило окна. В результате взрывов пострадали четыре человека.

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