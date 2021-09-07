Взрывы в Казахстане: число жертв возросло до 16

В результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли не менее 16 человек. В больнице скончался военнослужащий, который одним из первых приступил к тушению возгорания на складах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минобороны Казахстана .

"7 сентября 2021 года в городской больнице города Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, умер военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что мужчина был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.