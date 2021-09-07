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Взрывы в Казахстане: число жертв возросло до 16

Автор: Тиберий Юрик

В результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли не менее 16 человек. В больнице скончался военнослужащий, который одним из первых приступил к тушению возгорания на складах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минобороны Казахстана.

"7 сентября 2021 года в городской больнице города Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, умер военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что мужчина был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

Напомним, что вечером 26 августа на одном из складов в воинской части возле города Тараз прогремели взрывы.

Также власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в районе, где произошли взрывы.

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Казахстан