В Казахстане объявили режим ЧС в районе взрывов на складах воинской части
Фото: в Казахстане объявили режим ЧС после взрывов на военном складе (twitter.com/peyamakurd)
Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Базайском районе, где произошли взрывы на военных складах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт нормативно-правовых актов Казахстана.
"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области", - говорится в документе.
Отмечается, что руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев. Такое решение принял глава областной администрации Бердибек Сапарбаев.
Напомним, що вечером 26 августа на одном из складов в воинской части возле города Тараз прогремели взрывы. В результате взрывов погибли не менее 15 человек.