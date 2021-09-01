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В Казахстане объявили режим ЧС в районе взрывов на складах воинской части

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Казахстан, Среда 01 сентября 2021 09:44
В Казахстане объявили режим ЧС в районе взрывов на складах воинской части Фото: в Казахстане объявили режим ЧС после взрывов на военном складе (twitter.com/peyamakurd)
Автор: Тиберий Юрик

Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Базайском районе, где произошли взрывы на военных складах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт нормативно-правовых актов Казахстана.

"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области", - говорится в документе.

Отмечается, что руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев. Такое решение принял глава областной администрации Бердибек Сапарбаев.

Напомним, що вечером 26 августа на одном из складов в воинской части возле города Тараз прогремели взрывы. В результате взрывов погибли не менее 15 человек.

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