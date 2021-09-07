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Вибухи в Казахстані: кількість жертв зросла до 16

Автор: Тіберій Юрик

В результаті вибухів на військових складах в Казахстані загинули не менше 16 осіб. У лікарні помер військовослужбовець, який одним з перших приступив до гасіння загоряння на складах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Казахстану.

"7 вересня 2021 року в міській лікарні міста Тараз в результаті травм, отриманих 26 серпня при гасінні пожежі на складі боєприпасів в Жамбильській області, помер військовослужбовець військової частини 28349 капітан Киргизалієв Ерлан 1983 року народження", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони повідомили, що чоловік був начальником відділення зберігання боєприпасів і одним з перших приступив до робіт з ліквідації загоряння на складі.

Нагадаємо, що ввечері 26 серпня на одному зі складів у військовій частині біля міста Тараз прогриміли вибухи.

Також влада Жамбильської області Казахстану оголосили режим надзвичайної ситуації техногенного характеру в районі, де сталися вибухи.

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Казахстан