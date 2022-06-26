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Взрывы в Черкасской области: стали известны подробности ракетного удара, есть жертвы

Фото: стали известны подробности ракетного удара по Черкасской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные утром нанесли ракетный удар по Черкасской области. Стало известно о пострадавших и погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черкасской ОВА Игоря Табуреця.

Как отметил Табурец, известно о двух прилетах вблизи областного центра. В результате удара пять человек получили ранения. Также есть погибший.

Одна из ракет повредила объект инфраструктуры.

"В очередной раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас на повторные атаки по локациям", - призывает глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 26 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Киеву. Вследствие попадание ракеты по многоэтажке в Шевченковском районе Киева пострадали пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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