Взрывы в Черкасской области: стали известны подробности ракетного удара, есть жертвы
Российские военные утром нанесли ракетный удар по Черкасской области. Стало известно о пострадавших и погибших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черкасской ОВА Игоря Табуреця.
Как отметил Табурец, известно о двух прилетах вблизи областного центра. В результате удара пять человек получили ранения. Также есть погибший.
Одна из ракет повредила объект инфраструктуры.
"В очередной раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас на повторные атаки по локациям", - призывает глава ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 26 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Киеву. Вследствие попадание ракеты по многоэтажке в Шевченковском районе Киева пострадали пять человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.