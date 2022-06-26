Взрывы в Черкасской области: стали известны подробности ракетного удара, есть жертвы

Российские военные утром нанесли ракетный удар по Черкасской области . Стало известно о пострадавших и погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черкасской ОВА Игоря Табуреця.

Как отметил Табурец, известно о двух прилетах вблизи областного центра. В результате удара пять человек получили ранения. Также есть погибший.

Одна из ракет повредила объект инфраструктуры.

"В очередной раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас на повторные атаки по локациям", - призывает глава ОВА.