Вибухи у Черкаській області: стали відомі подробиці ракетного удару, є жертви

Російські військові зранку завдали ракетного удару по Черкаській області . Стало відомо про постраждалих й загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Черкаської ОВА Ігоря Табуреця.

"Укотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях", - закликає голова ОВА.

Як відзначив Табурець, відомо про два прильоти поблизу обласного центру. Внаслідок удару п'ятеро людей отримали поранення. Також є загиблий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 26 червня, російські військові завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок влучання ракети по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва постраждало п'ятеро осіб.

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