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Взрывы в Чехии: доклад о причастности РФ пролежал без внимания Земана десять дней

Автор: Артур Родивилов

Секретный доклад о взрывах во Врбетице в 2014 году пролежал на столе президента Чехии Милоша Земана десять дней. В документе сообщалось о причастности российских спецслужб к диверсии.

Об этом сообщает журнал Deník N.

Доклад поступил к Земану 7 апреля, тогда же его получили и некоторые члены правительства, пишет издание.

Но 26 апреля, выступая с телеобращением к гражданам, президент заявил, что ознакомился с отчетом контрразведки лишь 17 апреля, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД сообщили ему о запланированной высылке 18 российских дипломатов.

"Как выяснил Deník N, президент говорил правду. Сообщение от Службы безопасности и информации было доставлено к президенту 7 апреля, однако Земан его не прочел", - пишет издание.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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