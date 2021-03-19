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Взрывы боеприпасов в Балаклее: экс-майору ВСУ объявили подозрение

Новина українською → Балаклея, Пятница 19 марта 2021 18:43
Взрывы боеприпасов в Балаклее: экс-майору ВСУ объявили подозрение Фото: на месте взрывов в Балаклее (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители объявили подозрение экс-майору, который руководил отрядом разминирования воинской части А1352 в Балаклее. Военного подозревают в халатном отношении к службе, что повлекло взрывы во время разминирования боеприпасов в 2019 году.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Следствие установило, что командир отряда нарушил устав и приказы и находился в здании воинской части, хотя должен был руководить подразделениями, которые занимались загрузкой взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб".

Командир должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, и организовать правильную эксплуатацию и сбережение вооружения и техники. Также он должен был проверить навыки своих подчиненных.

"Халатное отношение к службе привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военными в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 15 ноября на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами в Балаклее, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котле.

В результате взрывов трое военных погибли и четверо пострадали. Тогдашний начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак обещал, что виновные во взрывах в Балаклее будут лишены должностей.

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