Взрывы боеприпасов в Балаклее: экс-майору ВСУ объявили подозрение

Правоохранители объявили подозрение экс-майору, который руководил отрядом разминирования воинской части А1352 в Балаклее. Военного подозревают в халатном отношении к службе, что повлекло взрывы во время разминирования боеприпасов в 2019 году.

Следствие установило, что командир отряда нарушил устав и приказы и находился в здании воинской части, хотя должен был руководить подразделениями, которые занимались загрузкой взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб".

Командир должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, и организовать правильную эксплуатацию и сбережение вооружения и техники. Также он должен был проверить навыки своих подчиненных.

"Халатное отношение к службе привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военными в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.