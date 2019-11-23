Виновные во взрывах в Балаклее будут лишены должностей, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Хомчак заявил, что недавняя трагедия стала результатом служебной халатности

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что недавняя трагедия на складах боеприпасов возле Балаклеи Харьковской области стала результатом служебной халатности, и виновные в этом будут лишены должностей. Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, после расследования многие лишатся своих должностей.

"Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишится своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили… Я никому не буду прощать таких случаев, потому что безнаказанность порождает только больший беспорядок и опасность", - сказал Хомчак.

Он заявил, что это был первый случай в ВСУ, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы.

Напомним, 17 ноября в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее.

15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Изначально сообщалось, что ранения получил один сапер.

Позже в Генеральном штабе сообщили, что взрывы на территории военного арсенала являются плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.