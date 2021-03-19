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Вибухи боєприпасів у Балаклії: екс-майору ЗСУ оголосили підозру

Новость на русском → Балаклія, П'ятниця 19 березня 2021 18:43
Вибухи боєприпасів у Балаклії: екс-майору ЗСУ оголосили підозру Фото: на місці вибухів у Балаклії (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці оголосили підозру екс-майору, який керував загоном розмінування військової частини А1352 у Балаклії. Військового підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило вибухи під час розмінування боєприпасів у 2019 році.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Слідство встановило, що командир загону порушив статут та накази і перебував у будівлі військової частини, хоча мав керувати підрозділами, які займалися завантаженням вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб".

Командир мав забезпечити особовий склад транспортними засобами, обладнаними для перевезення небезпечних вантажів, та організувати правильну експлуатацію та збереження озброєння та техніки. Також він мав перевірити навички своїх підлеглих.

"Недбале ставлення до служби призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовими внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів", - заявили в прокуратурі.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15 листопада на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами в Балаклії, де проходила планова утилізація, прозвучало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

В результаті вибухів троє військових загинули та четверо постраждали. Тодішній начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак обіцяв, що винні у вибухах в Балаклії будуть позбавлені посад.

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