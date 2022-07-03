UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы в Белгороде: обломок российской ракеты "завис" на многоэтажке

Фото: взрывы в Белгороде РФ 3 июля (t.me/belgorod01)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ночных взрывов в Белгороде (Российская Федерация) первая ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь" попала в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Эту информацию подтвердил изданию военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT. А фото с места попадания появились в Telegram-канале "Жесть Белгород".

Ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь" зацепилась за кондиционер на первом этаже белгородского дома по улице Народный Бульвар.

Как сообщалось, ранее власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация