Взрывы в Белгороде: обломок российской ракеты "завис" на многоэтажке

В результате ночных взрывов в Белгороде (Российская Федерация) первая ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь" попала в многоэтажку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.
Эту информацию подтвердил изданию военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT. А фото с места попадания появились в Telegram-канале "Жесть Белгород".
Ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь" зацепилась за кондиционер на первом этаже белгородского дома по улице Народный Бульвар.
Как сообщалось, ранее власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.
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