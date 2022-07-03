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Вибухи у Білгороді: уламок російської ракети "завис" на багатоповерхівці

Фото: вибухи у Бєлгороді РФ 3 липня (t.me/belgorod01)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок нічних вибухів у Бєлгороді (Російська Федерація) перший ступінь ракети російського ЗРПК "Панцир" потрапив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Цю інформацію підтвердив виданню військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT. А фото з місця влучення з'явилися в Telegram-каналі "Жерсть Бєлгород".

Ступінь ракети російського ЗРПК "Панцир" зачепився за кондиціонер на першому поверсі бєлгородського будинку на вулиці Народний Бульвар.

Як повідомлялося, раніше влада Бєлгорода заявила, що внаслідок нічних вибухів у місті загинули троє людей, постраждали ще четверо.

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Російська Федерація