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Взрывы в Белгороде: обломок российской ракеты "завис" на многоэтажке

Новина українською →
Россия, Воскресенье 03 июля 2022 14:36
Взрывы в Белгороде: обломок российской ракеты "завис" на многоэтажке Фото: взрывы в Белгороде РФ 3 июля (t.me/belgorod01)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ночных взрывов в Белгороде (Российская Федерация) первая ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь" попала в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Взрывы в Белгороде: обломок российской ракеты &quot;завис&quot; на многоэтажке

Эту информацию подтвердил изданию военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT. А фото с места попадания появились в Telegram-канале "Жесть Белгород".

Ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь" зацепилась за кондиционер на первом этаже белгородского дома по улице Народный Бульвар.

Как сообщалось, ранее власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.

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