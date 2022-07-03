Взрывы в Белгороде: обломок российской ракеты "завис" на многоэтажке

В результате ночных взрывов в Белгороде (Российская Федерация) первая ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь" попала в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь" зацепилась за кондиционер на первом этаже белгородского дома по улице Народный Бульвар.

Эту информацию подтвердил изданию военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT. А фото с места попадания появились в Telegram-канале " Жесть Белгород ".

Как сообщалось, ранее власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.

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