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Вибухи у Білгороді: уламок російської ракети "завис" на багатоповерхівці

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Росія, Неділя 03 липня 2022 14:36
Вибухи у Білгороді: уламок російської ракети "завис" на багатоповерхівці Фото: вибухи у Бєлгороді РФ 3 липня (t.me/belgorod01)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок нічних вибухів у Бєлгороді (Російська Федерація) перший ступінь ракети російського ЗРПК "Панцир" потрапив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Вибухи у Білгороді: уламок російської ракети &quot;завис&quot; на багатоповерхівці

Цю інформацію підтвердив виданню військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT. А фото з місця влучення з'явилися в Telegram-каналі "Жерсть Бєлгород".

Ступінь ракети російського ЗРПК "Панцир" зачепився за кондиціонер на першому поверсі бєлгородського будинку на вулиці Народний Бульвар.

Як повідомлялося, раніше влада Бєлгорода заявила, що внаслідок нічних вибухів у місті загинули троє людей, постраждали ще четверо.

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