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Взрывы в Балаклее: в больнице рассказали о состоянии пострадавших

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 12:27
Взрывы в Балаклее: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
Фото: взрывы в Балаклее (mil.gov.ua)

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в результате взрывов в Балаклее 15 ноября остается в тяжелом состоянии. Об этом рассказал заместитель главного врача Харьковской больницы неотложной помощи Андрей Соцкий, передает hromadske.

По его словам, в тяжелом состоянии в реанимации остается 43-летний сапер, у которого осколочные ранения и перелом плеча.

"Он на искусственной вентиляции легких в реанимации. У него ожоги конечностей и туловища около 20%. Также у него множественные осколочные ранения мягких тканей", - сообщил Соцкий.

Также в больнице находится еще один пострадавший в результате взрывов. У него ожоги около 20% тела, состояние стабильно тяжелое, однако сапер находится в сознании. Предполагается, что его выздоровление займет около месяца.

Напомним, ранее в Генштабе назвали возможную причину взрывов в Балаклее. В частности, по данным военных, взрывы начались после возгорания твердотопливного ракетного двигателя.

Также в Генштабе подчеркнули, что пострадавших на сегодня пятеро, один из них отказался от госпитализации. Еще двое находятся Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Кроме того, в результате взрывов боеприпасов в Балаклее двое военных саперов получили ранения, несовместимые с жизнью.

В Генштабе назначили служебное расследование из-за взрыва в Балаклее
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