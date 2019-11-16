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В Генштабе назвали возможную причину взрывов в Балаклее

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 11:33
В Генштабе назвали возможную причину взрывов в Балаклее
Фото: взрывы в Балаклее (sq.com.ua)

Взрывы в Балаклее начались после возгорания твердотопливного двигателя к ракете

Взрывы в Балаклее Харьковской области могли произойти в результате возгорания твердотопливного двигателя к ракете. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что на площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группы разминирования проводили работы по утилизации боеприпасов.

В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, в частности твердотопливного двигателя к ракете 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, была оперативно потушен.

Сообщается, что в результате взрывов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Балаклее двое военнослужащих-саперов погибли. Кроме того, пятеро военных получили ранения различной степени тяжести:

  • один - в тяжелом состоянии;
  • один - средней степени тяжести;
  • трое - легкой степени тяжести.

Также в результате взрывов был уничтожен грузовой автомобиль. Раненым оказывается медицинская помощь, двое в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один пострадавший от госпитализации отказался.

В Генштабе назвали возможную причину взрывов в Балаклее

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование из-за взрывов в Балаклее. Инцидент предварительно квалифицировали как халатность.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку из-за взрывов в Балаклее.

В Генштабе назначили служебное расследование из-за взрыва в Балаклее В Балаклее в результате взрывов погибли двое военных
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