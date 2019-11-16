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Вибухи в Балаклії: у лікарні розповіли про стан потерпілих

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 12:27
Вибухи в Балаклії: у лікарні розповіли про стан потерпілих
Фото: вибухи в Балаклії (mil.gov.ua)

Один з постраждалих знаходиться у важкому стані

Один з постраждалих в результаті вибухів у Балаклії 15 листопада залишається у важкому стані. Про це розповів заступник головного лікаря Харківської лікарні невідкладної допомоги Андрій Соцький, передає hromadske.

За його словами, в важкому стані в реанімації залишається 43-річний сапер, у якого осколкові поранення і перелом плеча.

"Він на штучній вентиляції легенів у реанімації. У нього опіки кінцівок і тулуба близько 20%. Також у нього множинні осколкові поранення м'яких тканин", - повідомив Соцький.

Також у лікарні перебуває ще один постраждалий в результаті вибухів. У нього опіки близько 20% тіла, стан стабільно важкий, проте сапер знаходиться в свідомості. Передбачається, що його одужання займе близько місяця.

Нагадаємо, раніше в Генштабі назвали можливу причину вибухів у Балаклії. Зокрема, за даними військових, вибухи почалися після загоряння твердопаливного ракетного двигуна.

Також в Генштабі підкреслили, що постраждалих на сьогодні п'ятеро, один з них відмовився від госпіталізації. Ще двоє перебувають у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Крім того, в результаті вибухів боєприпасів у Балаклії двоє військових саперів отримали поранення, несумісні з життям.

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