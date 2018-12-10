После взрывов под Ичней пиротехникам осталось очистить 3 га территории

Фото: разминирование территории (cn.dsns.gov.ua)

Всего от взрывоопасных предметов уже очистили 17 га

Из-за взрывов на военном арсенале под Ичней в Черниговской области пиротехникам осталось очистить от взрывоопасных предметов 3 га территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, пиротехники с 9 октября очистили 17 га прилегающей к арсеналу територии.

"На протяжении недели спасатели Черниговской области продолжали проводить мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая произошла 9 октября на территории арсенала боеприпасов в поселке Дружба Ичнянского района. Пиротехническими подразделениями очищено 17 га прилегающей территории, осталось удалить 3 га. В течение недели изъято 7220 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС сообщали, что после взрывов на военном арсенале под Ичней Черниговской области изъяли более 91,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Кроме того, с 9 октября по 3 декабря было отработано 308 заявок от населения об обнаружении взрывоопасных предметов.

Отметим, что взрывы в Ичне начались ночью 9 октября. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.