Після вибухів під Ічнею піротехнікам залишилось очистити 3 га території

Фото: розмінування території (cn.dsns.gov.ua)

Всього від вибухонебезпечних предметів уже очистили 17 га

Після вибухів на військовому арсеналі під Ічнею Чернігівській області піротехнікам залишилося очистити від вибухонебезпечних предметів 3 га території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, піротехніки з 9 жовтня очистили 17 га прилеглої до арсеналу території.

"Упродовж тижня рятувальники Чернігівської області продовжували проводити заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, яка сталася 9 жовтня на території арсеналу боєприпасів у селищі Дружба Ічнянського району. Піротехнічними підрозділами очищено 17 га прилеглої території, залишилось очистити 3 га. Протягом тижня вилучено 7220 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Раніше у ДСНС повідомляли, що після вибухів на військовому арсеналі під Ічнею Чернігівській області вилучили понад 91,7 тис. вибухонебезпечних предметів.

Крім того, із 9 жовтня по 3 грудня було відпрацьовано 308 заявок від населення про виявлення вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, вибухи в Ічні почалися вночі 9 жовтня. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні та 30 прилеглих селищ евакуювали.