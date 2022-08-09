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Из-за взрывов на авиабазе в Крыму пострадали 5 человек

Фото: взрывы на авиабазе в Крыму (t_me_chp_crimea)
Автор: Александр Мороз

В результате взрывов на авиабазе в Крыму пострадали не менее пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как сообщает так называемое "министерство здравоохранения" Крыма, после взрывов на аэродроме в Новофедоровке у больницу доставили пятерых пострадавших, в том числе ребенка.

Также сообщается, что угрозы их жизни нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму произошло около 10 взрывов на авиабазе в Новофедоровке. Российская сторона сначала утверждала, что пострадавших нет.

Также стало известно об эвакуации жителей Сакского района.

Все подробности об инциденте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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