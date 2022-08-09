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Через вибухи на авіабазі в Криму постраждали 5 осіб

Фото: вибухи на авіабазі в Криму (t_me_chp_crimea)
Автор: Олександр Мороз

В результаті вибухів на авіабазі в Криму постраждали не менше п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як повідомляє так зване "міністерство охорони здоров'я" Криму, після вибухів на аеродромі в Новофедорівці до лікарні доставили п'ятьох постраждалих, у тому числі дитину.

Також повідомляється, що загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму сталося близько 10 вибухів на авіабазі в Новофедорівці. Російська сторона спочатку стверджувала, що постраждалих немає.

Також відомо про евакуацію жителів Сакського району.

Всі подробиці про інцидент в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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КримВибух