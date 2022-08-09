Через вибухи на авіабазі в Криму постраждали 5 осіб

В результаті вибухів на авіабазі в Криму постраждали не менше п'яти осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Як повідомляє так зване "міністерство охорони здоров'я" Криму, після вибухів на аеродромі в Новофедорівці до лікарні доставили п'ятьох постраждалих, у тому числі дитину.
Також повідомляється, що загрози їхньому життю немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму сталося близько 10 вибухів на авіабазі в Новофедорівці. Російська сторона спочатку стверджувала, що постраждалих немає.
Також відомо про евакуацію жителів Сакського району.
Всі подробиці про інцидент в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".
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