Взрывчатки на станции метро "Крещатик" в Киеве не нашли. Ищут теперь на "Золотых воротах"

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Золотые ворота". Информация о минировании станции метро "Крещатик" не подтвердилась.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена .

Станцию "Крещатик" и пересадочный узел осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Станция работает в обычном режиме, сообщили в КГГА.

В киевском метрополитене сообщили, что станция "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.

Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.

Отметим, сегодня в 11 часов дня сообщили о минировании станции метро "Крещатик".