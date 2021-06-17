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Вибухівки на станції метро "Хрещатик" у Києві не знайшли. Шукають тепер на "Золотих воротах"

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Київ, Четвер 17 червня 2021 12:12
Вибухівки на станції метро "Хрещатик" у Києві не знайшли. Шукають тепер на "Золотих воротах" Фото: в Києві замінували метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві повідомили про замінування станції метро "Золоті ворота". Інформація про мінування станції метро "Хрещатик" не підтвердилась.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.

Станцію "Хрещатик" та пересадочний вузол оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станція працює у звичайному режимі, повідомили в КМДА.

У київському метрополітені повідомили, що станцію "Золоті ворота" та пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.

Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Зазначимо, сьогодні об 11 годині дня повідомили про мінування станції метро "Хрещатик".

Нагадаємо, в Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу, його роботу обмежено. Перевірка триває.

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