Вибухівки на станції метро "Хрещатик" у Києві не знайшли. Шукають тепер на "Золотих воротах"
Фото: в Києві замінували метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві повідомили про замінування станції метро "Золоті ворота". Інформація про мінування станції метро "Хрещатик" не підтвердилась.
Станцію "Хрещатик" та пересадочний вузол оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станція працює у звичайному режимі, повідомили в КМДА.
У київському метрополітені повідомили, що станцію "Золоті ворота" та пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.
Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Зазначимо, сьогодні об 11 годині дня повідомили про мінування станції метро "Хрещатик".
Нагадаємо, в Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу, його роботу обмежено. Перевірка триває.