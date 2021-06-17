В Киеве закрыли центральную станцию метро. Ищут бомбу

В Киеве сообщили о заминировании центральной станции метро - "Крещатик". Сейчас эта станция и пересадка не работают.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в КГГА.

Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Кроме того, сегодня в Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала, его работу ограничили.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы, сообщили в "Укрзализныце".