ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве закрыли центральную станцию метро. Ищут бомбу

Новина українською →
Киев, Четверг 17 июня 2021 11:10
В Киеве закрыли центральную станцию метро. Ищут бомбу Фото: в Киеве заминировали метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сообщили о заминировании центральной станции метро - "Крещатик". Сейчас эта станция и пересадка не работают.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в КГГА.

Кроме того, сегодня в Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала, его работу ограничили.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы, сообщили в "Укрзализныце".

Читайте РБК-Украина в Google News
метро минирование
NEWS
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве