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Подрывает минские соглашения: Россию раскритиковали из-за блокирования миссии ОБСЕ

Автор: Сергей Пышкин

Франция и Германия выступили с совместным заявлением касаемо осуждения Российской Федерации из-за блокирования миссии ОБСЕ на неподконтрольной Украине участке границы. Это, со своей стороны, нарушает Минские соглашения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав Германии.

"В течение семи лет миссия предоставляет объективную информацию о ситуации на российско-украинской границе, повышая прозрачность и укрепляя доверие. Ее закрытие безвозвратно подорвет мониторинг государственной границы, предусмотренный Минским протоколом от 5 сентября 2014 года", - отмечает пресс-служба.

Германия и Франция призывают Россию принять участие в совместных усилиях, чтобы решить конфликт на территории Украины и не нарушать минские соглашения.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в сентябре количество нарушений "тишины" на Донбассе, согласно данным ОБСЕ, выросла на 30%.

Также РБК-Украина писало о том, что конец миссии ОБСЕ ставит под вопрос пребывание украинских пограничников на российских КПП.

В частности, РБК-Украина рассказывало о том, какая польза для Российской Федерации от наблюдателей на границе с ОРДЛО.

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ОБСЕМинские соглашения