Подрывает минские соглашения: Россию раскритиковали из-за блокирования миссии ОБСЕ

Франция и Германия выступили с совместным заявлением касаемо осуждения Российской Федерации из-за блокирования миссии ОБСЕ на неподконтрольной Украине участке границы. Это, со своей стороны, нарушает Минские соглашения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав Германии.

"В течение семи лет миссия предоставляет объективную информацию о ситуации на российско-украинской границе, повышая прозрачность и укрепляя доверие. Ее закрытие безвозвратно подорвет мониторинг государственной границы, предусмотренный Минским протоколом от 5 сентября 2014 года", - отмечает пресс-служба. Германия и Франция призывают Россию принять участие в совместных усилиях, чтобы решить конфликт на территории Украины и не нарушать минские соглашения.