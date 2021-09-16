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Пребывание украинских пограничников на российских КПП под вопросом: названа причина

Новина українською →
Киев, Четверг 16 сентября 2021 08:58
Пребывание украинских пограничников на российских КПП под вопросом: названа причина Фото: пребывание украинских пограничников на российских КПП под вопросом (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Россия приняла решение запретить размещение наблюдателей ОБСЕ на своих пунктах пропуска. В связи с этим вопрос присутствия там представителей Госпогранслужбы Украины также может оказаться под большим вопросом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО".

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что ждут дальнейшего развития ситуации. РФ пока официально ничего не сообщала.

"Пока что мы не получали каких-то подтверждений (о прекращении миссии, - ред.) или документов относительно пограничников", - сообщили РБК-Украина в ГПСУ.

Они надеются, что Россия не будет увязывать конец миссии ОБСЕ и вопрос дальнейшей судьбы украинских силовиков.

На данный момент Кремль сосредоточился на том, чтобы найти приемлемое оправдание своему решению об изгнании ОБСЕ с госграницы.

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Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО