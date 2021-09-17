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Число нарушений "тишины" на Донбассе в сентябре выросло на 30%, - ОБСЕ

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Донбасс, Пятница 17 сентября 2021 07:07
Число нарушений "тишины" на Донбассе в сентябре выросло на 30%, - ОБСЕ Фото: боевики увеличили число нарушений на Донбассе (flickr.com.ministryofdefence.ua)
Автор: Артур Родивилов

В течение первых двух недель сентября на востоке Украины фиксировалось в среднем 273 нарушения режима прекращения огня в день. Это на 30% больше, чем в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена.

В ОБСЕ также выразили особое сожаление по поводу роста числа жертв среди гражданского населения.

"Это 11 человек в августе, что является самым большим количеством жертв среди гражданского населения за месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники миссии ОБСЕ в общей сложности зафиксировали перемещение 40 тысяч военных через российско-украинскую границу. Кроме того, выявлены многочисленные случаи переброски военной техники.

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