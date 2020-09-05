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От взрыва в Жлобине никто не пострадал

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате взрыва на фабрике художественной инкрустации в белорусском Жлобине никто не пострадал. Пожар в трехэтажном здании уже ликвидировали.

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Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Пожар произошел на верхних этажах, которые не эксплуатируются. Помещения на первом этаже, которые сдаются в аренду, не пострадали.

Напомним, сегодня в здании фабрики художественной инкрустации в Жлобине во время сильного пожара произошел взрыв. В белорусском МЧС сначала отказывались предоставлять любую информацию о происшествии.

Также РБК-Украина писало о взрыве вблизи Филармонии в центре Тбилиси; в результате происшествия погиб один человек, также было известно о пострадавших.

Кроме того, сегодня утром взрыв прогремел в одном из районов Харькова; во двор домовладения неизвестный бросил гранату Ф-1.

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Новости Украины БеларусьпожарфабрикаВзрыв