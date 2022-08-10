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Из-за взрыва на аэродроме в Крыму флоты РФ будут получать меньше поддержки, - ВСУ

Фото: из-за взрыва на аэродроме в Новофедоровке российские флоты будут получать меньше поддержки (t_me_chp_crimea)
Автор: Елизавета Драбкина

Каспийская флотилия и Черноморский флот ВМФ России будут получать меньше воздушной поддержки в результате взрыва на аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Он отметил, что вокруг Украины постоянно находятся около 20 российских самолетов. Различные типы самолетов осуществляют патрулирование 24 часа в сутки.

"Эти самолеты осуществляли больше патрулирования, а также наносили удары авиационными ракетами, такими как Х-59, Х-58, возможно Х-31, которые взлетали с аэродрома в Новофедоровке и часто ходили к острову Змеиный, когда он еще был под оккупацией, и оказывали воздушную поддержку тем флотам - Черноморскому и Каспийскому. Это было важно для оккупантов, теперь они будут получать меньше поддержки", - отметил Игнат.

Напомним, что 9 августа в оккупированному Крыму прогремели взрывы на авиабазе в Новофедоровке.

Сегодня ВСУ подтвердили уничтожение 9 самолетов на авиабазе.

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Вооруженные силы УкраиныКрым