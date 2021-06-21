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Взрыв на заводе в Сербии: огонь перекинулся на лес

Автор: Даша Харченко

Возле военного предприятия в Сербии, где 19 июня прогремел взрыв, загорелся лес. Огонь быстро распространяется.

Об этом сообщает Morava.info.

Огонь двигается по лесу к поселку Томашевичи. Все доступные пожарные расчеты на месте и участвуют в локализации огня. Причины возгорания пока не установлены.

19 июня га военном предприятии "Слобода" вблизи сербского города Чачак прогремел новый взрыв. Это уже второй инцидент с начала июня.

Это уже второй подобный инцидент на данном предприятии с начала июня.

Напомним, 4 июня в Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар после того, как взорвались склады с боеприпасами. Склад горел несколько дней. Рассматривалась возможность эвакуации всех жителей города, однако в итоге это не потребовалось.

Как сообщил впоследствии президент Сербии Александар Вучич, ущерб от пожара составил от 1,5 млн до 2 млн евро. Жертв не было.

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Сербияпожар