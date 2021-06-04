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В Сербии взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики

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Чачак, Пятница 04 июня 2021 10:17
В Сербии взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики Фото: в Сербии взрывы на оружейной фабрике (twitter com djokicaleksanda)
Автор: Анастасия Рокитна

В Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.

Об этом сообщает novosti.rs.

Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих.

Сообщается, что все они живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище. Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.

Сообщается, что по-прежнему слышны взрывы, но дыма над фабрикой больше не видно. Также остается перекрытой дорога к заводу.

Напомним, у берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе, пострадали два члена экипажа.

Кроме того, возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы.

Отметим, в болгарском городе Лясковец произошел пожар на складе оружейного завода "Аркус".

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