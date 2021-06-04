В Сербии взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики

В Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.

Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих.

Сообщается, что все они живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище. Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.

Сообщается, что по-прежнему слышны взрывы, но дыма над фабрикой больше не видно. Также остается перекрытой дорога к заводу.