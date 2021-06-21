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Вибух на заводі в Сербії: вогонь перекинувся на ліс

Автор: Даша Харченко

Біля військового підприємства в Сербії, де 19 червня прогримів вибух, загорівся ліс. Вогонь швидко поширюється.

Про це повідомляє Morava.info.

Вогонь рухається лісом до селища Томашевичі. Всі доступні пожежні розрахунки на місці і беруть участь в локалізації вогню. Причини загоряння поки не встановлені.

19 червня га військовому підприємстві" Слобода " поблизу сербського міста Чачак пролунав новий вибух. Це вже другий інцидент з початку червня.

Це вже другий подібний інцидент на даному підприємстві з початку червня.

Нагадаємо, 4 червня в Сербії на фабриці "Слобода" оборонно-промислового комплексу почалася пожежа після того, як вибухнули склади з боєприпасами. Склад горів кілька днів. Розглядалася можливість евакуації всіх жителів міста, проте в підсумку це не було потрібно.

Як повідомив згодом президент Сербії Александар Вучич, збиток від пожежі склав від 1,5 млн до 2 млн євро. Жертв не було.

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Сербияпожежа