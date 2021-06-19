На оружейном заводе в Сербии - второй взрыв с начала месяца
На военном предприятии "Слобода" вблизи сербского города Чачак прогремел новый взрыв. Это уже второй инцидент с начала июня.
Об этом сообщает местная газета "Вечерне новости".
Газета публикует фотографию огромного столба дыма, поднимающегося над городом, население которого составляет 70 тысяч человек.
Это уже второй подобный инцидент на данном предприятии с начала июня.
Напомним, 4 июня в Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар после того, как взорвались склады с боеприпасами. Склад горел несколько дней. Рассматривалась возможность эвакуации всех жителей города, однако в итоге это не потребовалось.
Как сообщил впоследствии президент Сербии Александар Вучич, ущерб от пожара составил от 1,5 млн до 2 млн евро. Жертв не было.