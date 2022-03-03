Взрыв у вокзала в Киеве: начато расследование

Накануне в Киеве ПВО сбили ракету в районе железнодорожного вокзала. Столичная прокуратура начала расследование ракетных обстрелов территории, прилегающей к Южному железнодорожному вокзалу по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По предварительным данным, 2 марта около 21:30 российскими оккупационными войсками была выпущена ракета в район Южного железнодорожного вокзала в Киеве, где происходит эвакуация тысяч мирных людей, преимущественно женщин и детей.
В результате происшествия получил осколочные ранения один человек. Точное число пострадавших уточняется.
Повреждения также получил объект теплоснабжения.
Напомним, украинские системы ПВО сбили крылатую ракету России в районе железнодорожного вокзала столицы.
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