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Взрыв у вокзала в Киеве: начато расследование

Автор: Валерия Полищук

Накануне в Киеве ПВО сбили ракету в районе железнодорожного вокзала. Столичная прокуратура начала расследование ракетных обстрелов территории, прилегающей к Южному железнодорожному вокзалу по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По предварительным данным, 2 марта около 21:30 российскими оккупационными войсками была выпущена ракета в район Южного железнодорожного вокзала в Киеве, где происходит эвакуация тысяч мирных людей, преимущественно женщин и детей.

В результате происшествия получил осколочные ранения один человек. Точное число пострадавших уточняется.

Повреждения также получил объект теплоснабжения.

Напомним, украинские системы ПВО сбили крылатую ракету России в районе железнодорожного вокзала столицы.

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КиевВзрывВойна России против Украины