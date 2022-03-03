Вибух біля вокзалу в Києві: розпочато розслідування

Напередодні в Києві ППО збили ракету в районі залізничного вокзалу. Столична прокуратура почала розслідування ракетних обстрілів території, прилеглої до Південного залізничного вокзалу за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
За попередніми даними, 2 березня близько 21:30 російськими окупаційними військами була випущена ракета в район Південного залізничного вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч мирних людей, переважно жінок і дітей.
В результаті події отримала осколкові поранення одна людина. Точна кількість постраждалих уточнюється.
Пошкодження також отримав об'єкт теплопостачання.
Нагадавши, українські системи ППО збили крилату ракету Росії в районі залізничного вокзалу столиці.
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