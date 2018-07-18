Взрыв в Тернополе: в полиции сообщили подробности

По факту взрыва в Тернополе полиция возбудила дело

В полиции сообщили подробности взрыва в Тернополе, что произошел вчера, 17 июля 2018 года, в одной из многоэтажек города. Об этом говорится в сообщении на сайте облуправления полиции в Тернопольской области.

Как сообщается, по факту взрыва в Тернополе открыто уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

На момент взрыва в квартире на 8 этаже девятиэтажки, где и произошел взрыв, находились три человека: муж, жена и их семилетний сын.

В полиции подтвердили информацию, ранее обнародованную облуправлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, относительно госпитализации мужчины и его сына в реанимацию. Вместе с тем, в полиции добавили, что в психбольницу доставили и третье лицо, которое находилось в квартире. Женщина доставлена в психбольницу с диагнозом: отравление продуктами сгорания природного газа и попытка самоубийства.

Как сообщается, до момента взрыва мужчина находился в одной из комнат квартиры, женщина - на кухне, а их сын играл в коридоре. Мужчина почувствовал запах газа, зашел на кухню и увидел открытые конфорки газовой плиты.

"Жена, не сказав ни слова, ушла, а он перекрыл газ и начал открывать окна. В этот момент и произошло возгорание. По предварительным данным, женщина неоднократно пыталась совершить самоубийство из-за проблем с психикой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в многоэтажке в Тернополе произошел взрыв.